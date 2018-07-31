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Экономика

Lamoda завершила 2017 год с рекордным убытком в 2,4 млрд руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Lamoda завершил прошлый год с рекордным убытком, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Чистый убыток ООО "Купишуз" (операционная компания ритейлера) в 2017 году составил 2,43 млрд рублей. В 2013-2016 годы компания была прибыльной (но в 2016 году ее чистая прибыль упала в 3,3 раза, до 302,5 млн рублей с 1,01 млрд рублей в 2015 году).

Исходя из доступных в системе данных, ритейлер был убыточен в 2011-2012 годах (размер убытков составил соответственно 364,5 млн рублей и 1,3 млрд рублей).

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Рост выручки компании в 2017 году замедлился до 14,8% с 42,9% в 2016 году (объем выручки составил 27,4 млрд рублей).

Валовая прибыль выросла на 27,2%, до 9,4 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 49,5%, до 8,9 млрд рублей, управленческие - сократились на 25,2%, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее.

В прошлом году ритейлер увеличил прочие расходы (в 3,3 раза, до 1,15 млрд рублей) при падении поступлений по статье "прочие доходы" (в 13,4 раза, до 153,3 млн рублей).

Lamoda - онлайн-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. С 2014 года входит в Global Fashion Group (создана компаниями Kinnevik, Rocket Internet и Access Industries). По данным, которые раскрывал Kinnevik, в 2017 году Lamoda увеличила выручку на 32,8%, до 405,1 млн евро.

По оценке Data Insight, Lamoda занимает второе место на российском онлайн-рынке одежды и обуви. Лидер рынка - Wildberries с долей 38% от объема онлайн-продаж тысячи крупнейших игроков рынка (по данным за 2017 год).

Wildberries

Выручка ООО "Вайлдберриз" в прошлом году выросла на 26,2%, до 47,5 млрд рублей, говорится в "СПАРКе". Валовая прибыль увеличилась на 37,3%, до 13,8 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 34,5%, до 428,3 млн рублей.

По собственным данным Wildberries, ее выручка в России в прошлом году выросла на 40%, до 63,8 млрд рублей.

По оценке EWDN и Data Insight, в 2016 году Wildberries стала крупнейшим онлайн-ритейлером в России (на втором месте был "Юлмарт"; его выручка за 2017 год не раскрывалась).

В 2017 году в интернет-магазинах одежды и обуви (учитываются 1 тыс. крупнейших ритейлеров) было оформлено 63,5 млн заказов на 166,7 млрд рублей. Количество заказов выросло на 27%, объем продаж в деньгах - на 23% (Data Insight).

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