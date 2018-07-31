Главные новости
В РоссииМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Экономика

"Силовые машины" поставят "Технопромэкспорту" турбины для строительства ТЭС в Иране

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ООО "ИК "Технопромэкспорт" выбрало ПАО "Силовые машины" поставщиком оборудования для строительства ТЭС "Хормозган" в Иране, следует из материалов закупки "Технопромэкспорта".

"Технопромэкспорт" (65% принадлежит Евгению Гинеру, 35% - ГК "Ростех) проводил конкурс на право заключения договора на поставку четырех комплектов паротурбинных установок, вспомогательного оборудования, запасных частей на 73 месяца эксплуатации.

Также победитель конкурса должен выполнить полный инжиниринг турбинного острова, оказать услуги по шеф-надзору за монтажом и пуско-наладкой паротурбинных установок.

В РоссииМантуров пообещал поддержку "Силовым машинам" со стороны правительстваЧитать подробнее

"Силовые машины" предложили выполнить эти работы за 171,7 млн евро. Кроме них в конкурсе также участвовало АО "Уральский турбинный завод".

Осенью прошлого года пресс-служба президента РФ сообщила, что строительство ТЭС "Хормозган" в городе Бендер-Аббас продлится до 2021 г. включительно. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.

В начале 2018 г. "Силовые машины" подпали под западные санкции, после того как четыре газовые турбины, приобретенные структурой "Ростеха" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" у "Сименс технологии газовых турбин" (СП Siemens и "Силовых машин"), были поставлены в Крым. Немецкая компания посчитала это нарушением контракта, т.к. эти турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Силовые машины, Технопромэкспорт, Иран

Новости по теме

Экономика
Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Стали известны имена погибших в ЦАР россиян

Стали известны имена погибших в ЦАР россиянЖурналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компаниях Подробнее

Источник сообщил о найденных у убитых в ЦАР документах журналистов РФ

"Известия" опровергли сообщения о нахождении своих сотрудников в ЦАР

Сирийская оппозиция призвала РФ не поддерживать военную операцию властей в Идлибе

"Силовые машины" поставят "Технопромэкспорту" турбины для строительства ТЭС в Иране

Суд отказался отпустить из-под ареста бывшего соратника Трампа Манафорта

МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ

МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФПо информации источника, убитые стали жертвами ограбления Подробнее

Петербург получил право принять Мировой энергетический конгресс 2022 года

США и Китай собрались перезапустить торговые переговоры

Под Курганом из-за опасных бактерий закрыли термальный бассейн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПаразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10 Подробнее

Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru