"Силовые машины" поставят "Технопромэкспорту" турбины для строительства ТЭС в Иране

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ООО "ИК "Технопромэкспорт" выбрало ПАО "Силовые машины" поставщиком оборудования для строительства ТЭС "Хормозган" в Иране, следует из материалов закупки "Технопромэкспорта".

"Технопромэкспорт" (65% принадлежит Евгению Гинеру, 35% - ГК "Ростех) проводил конкурс на право заключения договора на поставку четырех комплектов паротурбинных установок, вспомогательного оборудования, запасных частей на 73 месяца эксплуатации.

Также победитель конкурса должен выполнить полный инжиниринг турбинного острова, оказать услуги по шеф-надзору за монтажом и пуско-наладкой паротурбинных установок.

"Силовые машины" предложили выполнить эти работы за 171,7 млн евро. Кроме них в конкурсе также участвовало АО "Уральский турбинный завод".

Осенью прошлого года пресс-служба президента РФ сообщила, что строительство ТЭС "Хормозган" в городе Бендер-Аббас продлится до 2021 г. включительно. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.

В начале 2018 г. "Силовые машины" подпали под западные санкции, после того как четыре газовые турбины, приобретенные структурой "Ростеха" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" у "Сименс технологии газовых турбин" (СП Siemens и "Силовых машин"), были поставлены в Крым. Немецкая компания посчитала это нарушением контракта, т.к. эти турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани.