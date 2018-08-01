Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле остался ниже критической отметки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2018 года снизился до 48,1 пункта с 49,5 пункта в июне, оказавшись ниже критической отметки третий раз за 22 месяца, следует из исследования IHS Markit.

Это было самое существенное ухудшение рыночной конъюнктуры с апреля 2016 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Падение показателя произошло на фоне снижения объемов производства и второго сокращения новых заказов. Низкие производственные потребности привели к дальнейшему снижению занятости с одновременным ускорением сокращения незавершенных заказов до максимального с января 2016 года. Одновременно инфляционное давление как на закупочные, так и отпускные цены понизилось до минимального с марта. Оставаясь в целом оптимистичными относительно роста объемов производства в ближайшем году, компании указали на минимальную степень оптимизма за прошедший период 2018 года.

Индекс PMI указал на слабый старт во второй половине года и самое существенное ухудшение рыночной конъюнктуры с апреля 2016 года. Объемы производства в российских обрабатывающих отраслях сократились в июле впервые с апреля 2016 года, хотя и незначительно. Сокращение было связано с ослаблением потребительского спроса и падением объемов новых заказов.

"Второй месяц подряд в июле произошло сокращение объемов новых заказов. Темпы сокращения ускорились до существенных, и были максимальными с мая 2015 года. Участники исследования предполагали, что это снижение связано с уменьшением спроса как со стороны отечественных, так и иностранных клиентов. Более того, новые экспортные заказы сократились впервые в 2018 году", - говорится в исследовании IHS Markit.

Закупочные цены в июле заметно увеличились, несмотря на снижение уровня инфляции до четырехмесячного минимума. В тех случаях, когда отмечалось увеличение, компании объясняли это более высокими расходами на сырье и энергию и неблагоприятным обменным курсом. На фоне ослабления спроса и более мягкой инфляции закупочных цен, темпы увеличения средних отпускных цен были минимальными с марта. Несмотря на то, что некоторые компании сообщили о возможности частично переложить более высокие затраты на клиентов, другие предлагали скидки для привлечения клиентов

Между тем, отмечают аналитики IHS Markit, резкое повышение стоимости сырья и снижение производственных потребностей привели к тому, что компании сократили свою закупочную активность третий месяц подряд. Остатки сырья и материалов также резко сократились до двухлетнего минимума.

Темпы сокращения занятости также ускорились в июле. Компании сообщали о значительном сокращении числа сотрудников.

Степень деловой уверенности осталась сильной, несмотря на ослабление до семимесячного минимума в июле. Компании, указавшие на оптимизм, связывали это с ожиданием роста объемов производства и новых заказов. Однако другие компании выражали озабоченность по поводу ослабления спроса со стороны клиентов.