Российский суд взыскал с Norex еще 53 млн рублей по иску "Роснефти"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск АО "РН Холдинг" ("дочка" НК "Роснефть", правопреемник "Тюменской нефтяной компании" и ТНК-BP) к кипрской Norex Petroleum Ltd о взыскании 53,4 млн рублей, следует из материалов суда.

Иск касался взыскания с Norex процентов за пользование в течение трех лет денежными средствами, присужденными ТНК-BP в 2014 году. Согласно материалам суда, Norex до настоящего времени не возместила "Роснефти" судебные расходы в размере 183,2 млн рублей, которые ТНК-BP понесла во время разбирательств в американских судах в 2002-2012 годах.

Иск рассматривался в присутствии представителя "РН Холдинга", но без участия представителя Norex. Судья Александр Воронцов указал в решении, что ответчик был уведомлен о предстоящем заседании надлежащим образом с привлечением компетентных органов республики Кипр.

Американские правила

В 2002 году Norex обратилась в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка с иском к 17 лицам ("ответчики по иску Norex"), включая ТНК, о взыскании убытков в сумме свыше $1,5 млрд, якобы причиненных незаконным захватом акций ЗАО "Корпорация Югранефть". По мнению Norex, это явилось нарушением федерального закона США "О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях", предусматривающего как уголовную ответственность, так и возможность взыскания убытков в трехкратном размере.

В 2007 году суд Южного округа Нью-Йорка в удовлетворении иска Norex отказал в связи с неподсудностью данного спора федеральным судам США. Это решение было оставлено без изменения вышестоящими судебными инстанциями.

ТНК-BP оценила свои расходы на услуги адвокатов и представителей в 183 млн рублей, однако не могла компенсировать их в американском суде, т.к. в США отсутствует процессуальный порядок возмещения расходов проигравшей стороне ("американское правило"). В этой связи компания обратилась в российский суд, и в 2014 году Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа принял решение взыскать эту сумму с Norex.

Таким образом, с учетом двух решений российских судов Norex должна выплатить "Роснефти" суммарно 236,7 млн рублей.

Сайт Norex не внушает оптимизма относительно перспектив удовлетворения требований: судя по всему, он не обновлялся уже несколько лет. О какой-либо деятельности компании, помимо судебного разбирательства, информации нет. При этом на сайте размещено множество архивных документов, например, копия письма за сентябрь 1999 года премьер-министра Великобритании Тони Блэра, в котором он просит российского коллегу Владимира Путина помочь защитить инвестиции BP в "Сиданко" в связи с банкротством "Черногорнефти".

Борьба за "Югранефть"

Корпорация "Югранефть" была создана в 1992 году российским предприятием "Черногорнефть" (40%) и канадской Norex Petroleum Ltd (60%) для разработки Малочерногорского месторождения в Западной Сибири. После банкротства "Черногорнефти" в 1998 году ее активы приобрело ОАО "ТНК-Нижневартовск".

Конфликт между акционерами ТНК и "Югранефти" получил активное развитие после проведения двух альтернативных собраний акционеров "Югранефти" 28 июня 2001 года, когда были избраны два гендиректора компании.

В январе 2002 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО признал недействительным вклад Norex Petroleum в виде "ноу-хау" в уставный капитал "Югранефти".

Решением российского суда 50% акций "Югранефти", принадлежавших ранее Norex Petroleum, "переданы на баланс компании "ТНК-Нижневартовск", что изменило соотношение долей участников в капитале корпорации, то есть "ТНК-Нижневартовск" стала владельцем 80% акций "Югранефти", а Norex - 20%.