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В Германии ожидается самый низкий урожай пшеницы за 15 лет из-за жары и засухи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Немецкий союз крестьян (DBV) в среду ухудшил прогноз урожая пшеницы на 2018 год до самого низкого уровня за 15 лет, поскольку посевы пострадали от жары и засухи.

Как говорится в сообщении DBV, урожай озимой пшеницы в 2018 году снизится до 18 млн с 24,1 млн тонн в 2017 году. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 млн до 36 млн тонн, что примерно на пятую часть меньше собранного в прошлом году объема.

В 2003 году, когда аномальная жара выжгла поля, урожай пшеницы в Германии упал до 19,6 млн тонн.

Ранее на этой неделе глава DBV Йоахим Руквид призвал правительство ФРГ ввести чрезвычайное положение и оказать фермерам финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

В мае текущего года в Германии были зафиксированы самые высокие температуры с 1881 года, в июле, по предварительным данным, достигнут максимум за все время наблюдений. При этом в июне и июле погода была необычайно засушливой.

Германия занимает второе место среди стран Евросоюза по производству пшеницы после Франции.

Пшеница в Европе подорожала до максимума за три года на этой неделе из-за опасений, связанных с урожаем. В Швеции урожай в этом году может оказаться на 40% меньше, чем в прошлом.

Декабрьский фьючерс на пшеницу поднялся на торгах в Париже на 1,7%, до 207,75 евро ($242,7), за тонну - максимума для этого контракта за все время его существования (торги начались в 2015 году). Сентябрьский фьючерс в Чикаго прибавил 0,6% и стоил $5,5725 за бушель ($204,7 за тонну), что близко к самому высокому уровню за год.

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Теги: Германия

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