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Немецкие фермеры попросили 1 млрд евро для покрытия ущерба от жары

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Необычайно жаркая погода в Германии, к тому же сохраняющаяся продолжительное время, наносит фермерским хозяйства страны существенный ущерб. Глава Немецкого союза крестьян (DBV) Йоахим Руквид призвал правительство ввести чрезвычайное положение и оказать фермерам финансовую помощь, передает Deutsche Welle.

Для того чтобы справиться с последствиями продолжительной жары, немецким аграриям потребуется 1 млрд евро. Такая сумма "желательна, чтобы компенсировать потери", заявил Руквид в интервью Funke Mediengruppe.

Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы федеральное и земельные правительства согласовали выделение средств, пояснил он. По словам главы крестьянского союза, в помощи нуждаются, в частности, фермерские хозяйства, где урожай из-за неблагоприятных погодных условий снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем последних лет.

Руквид также потребовал создание необлагаемых налогом резервов на случай трудностей, с которыми земледельцы могут столкнуться в будущем.

"Крайне важно, чтобы у Германии были стабильно развивающиеся сельскохозяйственные территории со стабильными хозяйствами", - подчеркнул глава DBV.

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер в настоящий момент проверяет возможность выделения средств фермерам, понесшим убытки из-за жары. Во вторник она встретится с представителями федеральных земель, а на следующий день представит отчет о текущей ситуации кабинету министров, сообщает Deutsche Welle .

Окончательное решение о выделении финансовой помощи может быть принято только после итогового доклада об урожае, который ожидается в конце августа.

В прошлый понедельник метеорологическая служба DWD предупредила жителей Германии о двух неделях необычайной жары. Специалисты сравнивают нынешнюю погодную ситуацию с летом 2003 года, когда за три летних месяца средняя температура составила 19,6 градусов. Тогда температура периодически поднималась выше 40 градусов Цельсия.

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