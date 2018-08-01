Банк "Открытие" собрался реструктурировать часть долга "Интеко" перед Сбербанком

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" может реструктурировать часть задолженности "Интеко" перед Сбербанком России , сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

"Больший объем (задолженности - прим. ИФ) был в Сбербанке. Там "Открытие" сейчас забирает часть задолженности", - сказал зампред ЦБ. При этом он не назвал точную сумму, которую реструктурирует "Открытие".

ГК "Интеко", которая ранее была подконтрольна жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, в 2011 году приобрели владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов Сбербанк (5%).