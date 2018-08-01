Новак сохранил пост председателя совета директоров "Транснефти"

Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира" Подробнее

Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ Подробнее

Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ

Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера Подробнее

С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом Подробнее

ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей

30 июля 07:25

Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 года

Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25% Подробнее

28 июля 11:31

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год Подробнее

27 июля 20:50

МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн

Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой стране Подробнее

27 июля 13:52

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4% Подробнее

27 июля 10:54

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз

Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компании Подробнее

27 июля 08:05

Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд