Новак сохранил пост председателя совета директоров "Транснефти"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" вновь избрал министра энергетики Александра Новака своим председателем, следует из сообщения компании.
Как сообщалось, по итогам годового собрания акционеров "Транснефти" в новый совет директоров вошли: бывший министр транспорта Максим Соколов, министр энергетики России Александр Новак, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов.