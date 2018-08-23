Министр энергетики Новак остался председателем совета директоров "Россетей"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" на заседании 23 августа выбрал своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака, сообщила компания.

Новак вошел в совет и возглавил его в 2015 году, сменив на посту председателя экс-министра энергетики Сергея Шматко.

Ранее источники на энергорынке и в федеральных ведомствах говорили о возможной смене министра энергетики Александра Новака на бывшего вице-премьера Александра Хлопонина (в новый состав кабмина не вошел). Как в дальнейшем писала газета "Коммерсантъ", соответствующее изменение не было одобрено в администрации президента.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.