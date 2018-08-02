Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро немного снижается на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики доллара и евро на глобальном рынке после заседания ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,01-63,16 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,14 руб. (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,45 руб. (-6,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2,4 копейки к уровню закрытия среды, до 67,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,35 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,86 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине, отыгрывая укрепление доллара к большинству мировых валют, в том числе евро, на глобальном рынке после заседания ФРС США накануне вечером. Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,25%, до 94,7 пункта, пара "евро-доллар" снизилась на 0,25%, до $1,163 за евро.

Доллар США в четверг дорожает после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2% годовых, как и ожидал рынок. При этом прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год и еще один ожидается в 2020 году.

Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 сентября. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. в 91,2% против 73,4% месяц назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 87,7%.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после резкого падения накануне на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и Саудовской Аравии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,43% - до $72,7 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,07% - до $67,71 за баррель.

В среду котировки WTI и Brent опустились на 1,6% и 2,45% соответственно и в целом, по итогам торгов 1 августа нефть вернулась на уровень, наблюдавшийся шесть недель назад.

Нефтяной рынок в последние недели отличается повышенной волатильностью, и некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут прервать длительное ралли.

Между тем ряд экспертов полагают, что планы администрации президента США Дональда Трампа в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на нефть и нефтепродукты. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.