ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 31 июля - 1 августа приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC было принято единогласно и совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, три подъема запланированы на 2019 год, и еще один ожидается в 2020 году.

"Информация, полученная после июньского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и сильные темпы роста экономической активности", - говорится в коммюнике. Ранее подъем был охарактеризован как "уверенный".

"Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, а безработица осталась на низком уровне", - отмечают в ФРС.

Кроме того, последние данные указывают на то, что темпы роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса в основной капитал продолжают активно расти, говорится в документе.

"В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо остаются близки к уровню 2%", - отмечается в коммюнике. В заявлении по итогам июньского заседания отмечалось, что инфляция лишь приближается к указанному уровню.

"Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом изменились слабо", - считают руководители Федрезерва.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, укреплению рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении.

Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считают члены FOMC.

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 1,75-2%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2%-ной инфляции", - сообщили в Федрезерве.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Следующее заседание комитета намечено на 25-26 сентября. Рынок оценивает вероятность повышения ставки на следующем заседании почти в 90% и прогнозирует еще один подъем в декабре.

Фондовые индексы США продолжают меняться разнонаправленно после окончания заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опускаются на 0,4-0,5%, а Nasdaq Composite поднимается менее чем на 0,1% благодаря сильной отчетности Apple.

Доллар США снижается относительно иены на 0,3% и торгуется на уровне 111,52 иены за $1. Относительно евро американская валюта поднимается на 0,15% и торгуется у $1,1672 за евро. Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара к 16 основным мировым валютам, увеличился на 0,05%.