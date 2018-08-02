"Дыра" в капитале банка "Воронеж" составила 3,7 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отрицательный капитал лишившегося лицензии банка "Воронеж" составил 3,7 млрд рублей, следует из информации о финансовом состоянии кредитной организации, опубликованной в Вестнике Банка России.

После обследования временной администрации банка его активы составили 1,4 млрд рублей, обязательства - 5,1 млрд рублей. До обследования активы банка достигали 6,0 млрд рублей, обязательства также составляли 5,1 млрд рублей.

Снижение активов обусловлено перерасчетом вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. До обследования эти вложения оценивались в 3,9 млрд рублей, после - 0,15 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Воронеж" с 15 июня.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 июня начало выплачивать возмещение вкладчикам банка "Воронеж". Согласно реестру обязательств банка, за выплатой возмещения по вкладам на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 5 тыс. клиентов.