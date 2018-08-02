Adidas вдвое снизил чистый убыток в России в 2017 году до 1 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Производитель и продавец спортивной одежды и обуви Adidas в 2017 году замедлил рост выручки в России и сократил убыток, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Чистый убыток ООО "Адидас" в прошлом году снизился в 2,2 раза, до 1,03 млрд рублей с 2,2 млрд рублей в 2016 году. Компания стала убыточной в 2014 году, а в 2015 году резко нарастила убыток (до 1,8 млрд рублей с 119,6 млн рублей).

Выручка ООО "Адидас" в прошлом году снизилась на 14,1%, до 40,6 млрд рублей (в 2016 году был рост на 1,1%). Валовая прибыль сократилась на 3,9%, до 25,8 млрд рублей.

Компания снизила коммерческие расходы (на 7,6%, до 25,7 млрд рублей) и закончила прошлый год с прибылью от продаж в размере 132,3 млн рублей (годом ранее был убыток в 922 млн рублей).

Adidas AG ранее сообщал, что его выручка в России и странах СНГ в 2017 году снизилась на 13%. В евро выручка сократилась на 2,8%, до 660 млн. Сокращение продаж происходило на фоне оптимизации сети, которую компания проводит в России в последние годы. В 2017 году adidas закрыл 180 магазинов в РФ, говорил CEO компании Каспер Рорштед.

В остальных регионах динамика выручки была положительной.

В 2018 году продажи в России и СНГ (без учета курсовых колебаний) останутся на уровне 2017 года, прогнозировала компания.

В I квартале выручка Adidas в регионе продолжила падение, сократившись на 25,5%, до 119 млн евро. Без учета курсовых разниц выручка компании снизилась на 16,4%. В I квартале ритейлер закрыл 93 магазина в России, что повлияло на динамику продаж, говорил Рорштед на телефонной конференции в мае.