Adidas увеличила прибыль в 2,5 раза во II квартале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Немецкая Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2018 года более чем в два раза благодаря росту продаж на ключевых для компании рынках.

Как сообщается в пресс-релизе Adidas, чистая прибыль компании в апреле-июне подскочила на 150% - до 397 млн евро по сравнению со 159 млн евро за тот же период прошлого года.

Чистая прибыль от продолжающихся операций повысилась на 20,5%, до 418 млн с 347 млн евро.

Выручка Adidas в прошедшем квартале увеличилась на 4,4% - до 5,26 млрд евро. Темпы роста выручки без учета колебаний валют составили 10%.

Рентабельность компании увеличилась на 2,2%, до 52,3%.

Продажи бренда Adidas подскочили на 12%, до 4,77 млрд евро, Reebok - снизились на 3%, до 387 млн евро.

Совокупные продажи обоих брендов в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 15,4%, до 1,73 млрд евро. В Западной Европе показатель снизился на 1%, до 1,42 млрд евро.

В Северной Америке выручка увеличилась на 6,8%, до 1,08 млрд евро, причем в органическом выражении рост составил 15,6% - такая разница объясняется колебаниями валютных курсов.

Колебания курса рубля также стали причиной расхождения в показателях выручки в России и странах СНГ. В целом показатель выручки сократился в регионе на 1,7%, однако без учета валютных колебаний показатель продемонстрировал рост на 14,1%.

Adidas подтвердила прогнозы на 2018 год. Компания ожидает роста выручки на 10% без учета валютных курсов, повышения рентабельности на 0,3 процентного пункта, до 50,7%, и роста чистой прибыли от продолжающихся операций на 13-17%, до 1,615-1,675 млрд евро.

Акции Adidas взлетели на 9% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 24%, до 39,7 млрд евро.