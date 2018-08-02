УАЗ вернулся к двухсменному режиму работы в ожидании роста продаж

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" (входит в группу Sollers) с 1 августа перешло на двухсменный режим работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

В режиме одной смены УАЗ работал последние два месяца.

В пресс-службе губернатора Ульяновской области со ссылкой на операционного директора ООО "УАЗ" Руслана Горевого в свою очередь сообщили, что автозавод прогнозирует рост продаж и в связи с этим набирает новых сотрудников.

"В июне продажи выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 тыс. 656 автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем более интенсивный рост продаж. Мы понимаем, что в односменном режиме работы, в котором завод сейчас выпускает автомобили, необходимый объем не сможем произвести, поэтому запускаем вторую смену. В связи с этим мы открываем набор персонала", - приведены в сообщении слова Горевого. Он принимал участие в заседании координационного комитета содействия занятости населения, прошедшего в Ульяновске в четверг.

Как сообщалось ранее со ссылкой на заместителя гендиректора "УАЗа" Александра Лагунова, предприятие во втором полугодии 2018 года прогнозирует рост объемов производства, в целом за год планирует сохранить производство на прежнем уровне.

Как сообщалось, продажи автомобилей "УАЗ" в январе-июне снизились на 5% - до 17,535 тыс. единиц.

Группа "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), "Заволжский моторный завод". Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.