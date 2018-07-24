Главные новости
Москва"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багажВ РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВ РоссииВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене
В России

Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны предлагает включить легковые машины в перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, сообщает во вторник газета "Известия".

Ведомство подготовило проект поправок в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151. Сейчас он проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

Документ, с которым ознакомились "Известия", предлагает включить в список транспортных средств, подлежащих учету в военных комиссариатах, все автомобили категории М1. В нее входят все пассажирские легковые машины, имеющие не более восьми мест помимо водительского.

В РоссииВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилейВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилейЧитать подробнее

В тексте проекта отмечается, что при мобилизации предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства, таким как УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот").

Автомобили обещают возвращать владельцам, как только во вновь образованную в связи с военным положением часть поступят машины из резерва Минобороны. Собственникам должны выплатить компенсацию; ее размер будет зависеть от срока использования автомобиля и полученных им повреждений.

В мирное время все легковые машины должны будут ставиться на учет в военкомате. На каждый автомобиль заведут карточку, в которой будут указаны данные последнего техосмотра, необходимость ремонта и наличие полиса ОСАГО. Что же касается автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, то информацию о них военным будут передавать, помимо ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, еще и Федеральная налоговая служба.

Кроме того, предлагается ставить на воинский учет мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания - они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства. Сейчас в России действует норма, согласно которой в случае военного положения мобилизации подлежат автобусы и грузовики.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минобороны

Новости по теме

В России
В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене
Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемогоПодробнее
 Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииПервый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее"Подробнее
 ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкамПодробнее
 Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должникахПриставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках
Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождениюПодробнее
Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологиейПутин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией
В рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапииПодробнее
 "Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке
Ранее в Госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублейПодробнее
 Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy RiotНижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot
Суд счел информацию из статьи "Собеседника" о тяжелых условиях труда заключенных не соответствующей действительностиПодробнее
 ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформеЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе
На референдум предлагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"Подробнее
 Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии
СКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержаниюПодробнее
 СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров
Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Москва"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багажВ РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВ РоссииВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ миреВ результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человекаВ РоссииСледствие заинтересовалось событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

Число жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человек

Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства Подробнее

Жительница Либерии заразила семью эболой через год после своего выздоровления

В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человека

В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человекаБереговая охрана ищет пропавшую лодку с иностранными туристами Подробнее

Вице-спикером парламента Крыма назначен Эдип Гафаров

После интервью с Путиным журналист Fox News обсудил с ним свой отпуск в России

Экс-посла США в России Макфола пригласили для разговора в Белый дом

Иранский министр пригрозил США с помощью цитаты из твиттера Трампа

Во ФСИН заявили, что сотрудники службы не имеют права мстить заключенным

Греция попросит ЕС о помощи в ликвидации лесных пожаров

Трамп собрался отозвать доступ к секретным сведениям у бывших руководителей разведслужб

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru