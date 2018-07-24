Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны предлагает включить легковые машины в перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, сообщает во вторник газета "Известия".

Ведомство подготовило проект поправок в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151. Сейчас он проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

Документ, с которым ознакомились "Известия", предлагает включить в список транспортных средств, подлежащих учету в военных комиссариатах, все автомобили категории М1. В нее входят все пассажирские легковые машины, имеющие не более восьми мест помимо водительского.

В тексте проекта отмечается, что при мобилизации предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства, таким как УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот").

Автомобили обещают возвращать владельцам, как только во вновь образованную в связи с военным положением часть поступят машины из резерва Минобороны. Собственникам должны выплатить компенсацию; ее размер будет зависеть от срока использования автомобиля и полученных им повреждений.

В мирное время все легковые машины должны будут ставиться на учет в военкомате. На каждый автомобиль заведут карточку, в которой будут указаны данные последнего техосмотра, необходимость ремонта и наличие полиса ОСАГО. Что же касается автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, то информацию о них военным будут передавать, помимо ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, еще и Федеральная налоговая служба.

Кроме того, предлагается ставить на воинский учет мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания - они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства. Сейчас в России действует норма, согласно которой в случае военного положения мобилизации подлежат автобусы и грузовики.