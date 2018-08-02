Компании гонконгской группы CK увеличили прибыль в первом полугодии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компаний CK Hutchison Holdings Ltd и Cheung Kong Property Holdings Ltd, руководство которыми недавно перешло к Виктору Ли, сыну самого богатого человека Гонконга, выросла в первом полугодии 2018 года.

Чистая прибыль Hutchison, владеющей разнообразными активами в сферах от ритейла до телекома, в январе-июне выросла на 13%, до 18 млрд гонконгских долларов ($2,3 млрд).

Тем временем прибыль Cheung Kong, объединяющей активы в сфере недвижимости, увеличилась на 20%, до 12,1 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд).

Виктор Ли стал председателем правления обеих компаний в мае после того, как его отец, 90-летний бизнесмен Ли Кашин, решил отойти от дел.