Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииВ РоссииВ РФ предложили массово проверять дипломные работы студентов на плагиатСпортСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Экономика

Компании гонконгской группы CK увеличили прибыль в первом полугодии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компаний CK Hutchison Holdings Ltd и Cheung Kong Property Holdings Ltd, руководство которыми недавно перешло к Виктору Ли, сыну самого богатого человека Гонконга, выросла в первом полугодии 2018 года.

Чистая прибыль Hutchison, владеющей разнообразными активами в сферах от ритейла до телекома, в январе-июне выросла на 13%, до 18 млрд гонконгских долларов ($2,3 млрд).

Тем временем прибыль Cheung Kong, объединяющей активы в сфере недвижимости, увеличилась на 20%, до 12,1 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд).

Виктор Ли стал председателем правления обеих компаний в мае после того, как его отец, 90-летний бизнесмен Ли Кашин, решил отойти от дел.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Виктор Ли

Новости по теме

Экономика
ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииВ РоссииВ РФ предложили массово проверять дипломные работы студентов на плагиатСпортСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареВ РоссииВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РоссииТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажуВ миреМедики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов

Суд арестовал младшую из сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца

В РФ задумались о переводе всех российских научных журналов на английский

Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за жары

Нижегородские чиновники разрешили себе принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде

Глава СПЧ попросил ФСИН пустить к Сенцову священника

Александра Расторгуева посмертно наградят премией "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись

Морское сообщение между Сочи и Крымом возобновится 5 августа

Навальный получил от правительства компенсацию по делу "Ив Роше"

Компании гонконгской группы CK увеличили прибыль в первом полугодии

УАЗ вернулся к двухсменному режиму работы в ожидании роста продаж

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииОдин из авторов документа заявил, что нововведения будут "сокрушительными" Подробнее

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиЗрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионы Подробнее

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Белгородской области арестован

Крупный очаг АЧС зарегистрирован в Латвии

В Киеве отказались передать задержанных россиян республикам Донбасса

В Конго вновь зафиксирована вспышка Эболы

Папа римский утвердил церковное положение о неприемлемости смертной казни

Мэрия Орла задолжала предпринимателям 119 млн рублей за питание в детсадах и школах

Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов в мэры Москвы

Жителя Брянска задержали за выращивание дома кактусов с галлюциногеном мескалин

"Союзмультфильм" назвал победителей конкурса лучших сценариев

Минпросвещения запустило новый сайт

В Москве 3-5 августа пройдет фестиваль Индонезии

Власти ФРГ задержали предполагаемого члена "Джебхат ан-Нусры"

Суд отказался взыскать с Удальцова компенсацию за дубинки и рации МВД

Курганская прокуратура проверит сообщения о жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната

"Победа" наняла Генриха Падву для тяжбы с Минтрансом о перевозке ручной клади

Международные резервы РФ с 20 по 27 июля выросли на $1,6 млрд

Мосгорсуд признал законным продление Навальному испытательного срока по делу "Кировлеса"

При этом оппозиционеру дали послабление касательно еженедельной явки в органы ФСИН Подробнее

СКР завершил допрос замглавреда ЦУР по делу о погибших журналистах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru