Активность продавцов на рынке акций РФ к концу торгов усилилась на новостях о новых санкциях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, умеренно снижавшийся в течение большей части дня под давлением нисходящей динамики мировых рынков капитала, к концу торговой сессии четверга усилил падение на новостях о том, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские войска с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм. Он подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2295,15 пункта (-0,87%), индекс РТС - 1140,96 пункта (-1,65%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,1%.

В частности, снизились в цене бумаги "Аэрофлота" (-4,1%), GDR En+ (-4%), "Распадской" (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Мосбиржи" (-2%), Сбербанка (-1,9% и -1,6% "префы"), "РусАла" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "РусГидро" (-1,6%), "Яндекса" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Мечела" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), ВТБ (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "Газпрома" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -2,6% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Мобильных Телесистем" (-0,4%), "Башнефти" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Вместе с тем выросли акции ПАО "Полюс" (+2%), "Мегафона" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК, +0,6%), "Трубной металлургической компании" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Акции "Аэрофлота" второй день подряд заметно снижаются после публикации накануне слабого финансового отчета компании по РСБУ за первое полугодие.

В то же время бумаги ММК выросли после публикации финотчета по МСФО за второй квартал, согласно которому EBITDA группы ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") во втором квартале 2018 года достигла $650 млн, что на 16% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Выручка группы в отчетном периоде выросла на 2,5% и составила $2,106 млрд. Чистая прибыль группы увеличилась на 40,5%, до $392 млн. При этом совет директоров ММК рекомендует выплатить дивиденды за второй квартал 2018 года в размере 1,589 рубля на акцию. По итогам первого квартала 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 80,1 копейки на акцию.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций, отмечавшееся практически с самого утра 2 августа, было связано прежде всего с негативными сигналами, поступавшими с мировых рынков капитала, из-за новой волны обострения торгового противостояния между США и Китаем. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона заметно упали в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР. Белый дом подтвердил планы президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику в начале торгов четверга из-за новых заявлений властей США по поводу пошлин в отношении импорта китайских товаров. Существуют опасения, что торговая война между США и Китаем может подорвать темпы роста мировой экономики. Также участники рынка оценивали новость о том, что Банк Англии увеличил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до максимальных с 2009 года 0,75% годовых. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) оставила неизменной свою базовую ставку, сохранив ее на уровне 1,75-2% годовых, и подтвердила позитивную оценку ситуации в американской экономике.

Европейские фондовые площадки также снижаются 2 августа - на 0,2-1,7%.

Нефть

Вместе с тем стоимость нефти перешла вечером к росту, восстанавливаясь с минимальных отметок за шесть недель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 по Москве четверга повысилась на 1,17% - до $73,24 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 1,82% - до $68,89 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать данные от Минэнерго США, опубликованные накануне, только теперь они переключились с неожиданного роста коммерческих запасов на падение резервов на терминале в Кушинге. Как стало известно накануне, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали до минимума с октября 2014 года, а нефтедобыча в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с. Тем временем товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 3,8 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение показателей на 2,4 млн баррелей. Также участники рынка оценивают данные Минэнерго РФ о том, что добыча нефти в России в июле 2018 года составила порядка 11,206 млн баррелей в сутки.

Экспертные мнения

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Артема Михайлина, "индекс МосБиржи большую часть дня провел в "красной зоне" на фоне возможного обострения торговых войн между США и Китаем. Под конец дня дополнительное негативное влияние оказали новости о возможном введении новых, ужесточенных санкций против России со стороны США. В лидерах снижения оказались бумаги "Аэрофлота", которые продолжают обыгрывать неудовлетворительные финансовые результаты компании за второй квартал и первое полугодие по РСБУ. В лидерах роста акции "Полюса" и "Мегафона". Европейские площадки торговались в минусе. Американские индексы также открылись снижением после заявлений американского министра торговли о том, что президент США Дональд Трамп собирается усилить давление на Китай в обсуждении торговых пошлин".

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок вновь снизился под воздействием внешних факторов. "Настойчивость США по вопросу повышения импортных пошлин на $200 млрд китайского экспорта до 25% создает угрозу снижения спроса на основные статьи российских товаров на мировом рынке. Это касается и нефти, которая сегодня опускалась ниже $72 за баррель Brent, и металлов. Однако не все так печально на рынке. Отчеты компаний в целом продолжают радовать финансовую жадность инвесторов. Чистая прибыль ММК выросла во втором квартале на 32% - до $392 млн при росте выручки на 2,5%, до $2,106 млрд. "Ростелеком" отчитался о росте прибыли во втором квартале на 9,5% - до 3,1 млрд рублей при росте выручки на 2,9%, до 77,4 млрд рублей. За первое полугодие прибыль компании увеличилась на 16,4% - до 7 млрд рублей при росте выручки на 5,5%, до 153,6 млрд рублей", - обращает внимание аналитик.

Эксперт компании "Финам" Василий Олейник отмечает, что в четверг существенно ухудшилась ситуация на мировых финансовых рынках. "Самое страшное в том, что инвесторы долгое время не хотели замечать весь накапливавшийся негатив, поэтому час расплаты будет жесткий и быстрый. Сегодня утром министерство торговли Китая четко просигнализировало о том, что страна готова к противостоянию в торговой войне с США и будет отвечать незамедлительно. Не исключено, что Банк Китая в ближайшее время отпустит китайский юань в "контролируемое плавание", и тогда мало не покажется никому. Сводный индекс азиатского региона сегодня упал почти на 2%, причем падение биржевых индексов в Китае составило от 2,5% до 3%. Цепная реакция прокатилась по фондовым рынкам Кореи и Гонконга, где начались проблемы с ликвидностью и резко подскочили ставки на межбанке. Инвесторы наконец-то начали осознавать растущие риски, и начался выход из фондовых рынков", - делает вывод эксперт.

"Вслед за Азией распродажи с самого открытия начались и на европейских площадках. При этом, если вдруг немецкий биржевой индекс DAX в какой-то день опустится ниже отметки 12000 пунктов, то это может привести к сильному обвалу. Сегодня индекс тестировал на прочность отметку 12500 пунктов. Под небольшим давлением находится и долговой рынок Европы, что неудивительно, ведь распродажи на рынке облигаций США тоже усиливались в последние дни. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь подошла к отметке в 3% годовых, при этом ФРС пока по-прежнему хочет дважды поднять ставку в текущем году. А вот на российском фондовом рынке пока не все плохо. Да, большинство российских акций сегодня снизились, но от сильного падения индексы сдерживал нефтегазовый сектор, который был главным локомотивом роста последних месяцев. Техническая картина по индексу МосБиржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Процесс отрезвления инвесторов начался. Почти все в мире биржевые индексы показали четкие сигналы на разворот, а значит, август вновь может оправдать звание самого неблагоприятного месяца для инвесторов", - считает В.Олейник.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 31,84 млрд рублей (из них 12,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).