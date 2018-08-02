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Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Один из авторов документа заявил, что нововведения будут "сокрушительными"

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска - ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Что предлагают

Проект предусматривает введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом".

Кроме этого, речь идет о запрете транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, о санкциях против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала; о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Сенаторы предложили вводить "секторальные санкции" против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.

Также сенаторы считают необходимым оказывать давление на власти России, чтобы они "прекратили подрывать международные усилия по расследованию атак с использованием химоружия". При этом конгрессмены также призвали "наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия".

Помимо этого, проект предусматривает изучение госсекретарем США того, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма.

Предлагается сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, исходящих от России, а также создать специальный фонд по противодействию влияния России.

В проекте говорится о том, что США должны продемонстрировать энергичную поддержку НАТО, снизить зависимость ряда членов альянса от российского военного снаряжения, и принять положение, согласно которому США могут покинуть НАТО только в случае одобрения этого шага со стороны двух третей сената.

Уже обещали

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Грэм и Менендес анонсировали появление законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России в конце июля. В заявлении сенаторов говорилось, что ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

Тогда же глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер сообщал, что американские конгрессмены могут одобрить новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, в течение пары месяцев.

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