Рубль усилил снижение к доллару и евро на опасениях новых санкций против РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несколько усилил снижение к доллару и евро после появления сообщений, что группа сенаторов США подготовила законопроект о введении новых санкций против России.

Курс доллара США составил 63,39 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 34,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,61 руб./EUR1, поднявшись на 10 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 23,48 копейки - до 67,99 рубля.

Обещание новых санкций для РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая новость о том, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ. Законопроект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин. Нормы, разработанные ими, предусматривают запрет на транзакции, связанные с суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Документ предусматривает также введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом". Как подчеркнул Грэм, речь идет о "самых болезненных" для России ограничительных мерах.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска - ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил он.

Нефть

Между тем стоимость нефти эталонных марок перешла к росту, восстанавливаясь с минимальных отметок за шесть недель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве четверга повысилась на 1,27% - до $73,31 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,91% - до $68,95 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать данные от министерства энергетики США, опубликованные накануне, только теперь они переключились с неожиданного роста коммерческих запасов на падение резервов на терминале в Кушинге, пишет MarketWatch. Как стало известно накануне, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали до минимума с октября 2014 года, а нефтедобыча в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с.

Также участники рынка оценивают данные Минэнерго РФ о том, что добыча нефти в России в июле 2018 года составила порядка 11,206 млн баррелей в сутки. В октябре 2016 года Россия, по данным российского ведомства, добывала 11,247 тыс. баррелей в сутки. По сделке стран ОПЕК и не-ОПЕК, Россия должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с. Таким образом, в июле добыча нефти достигла 11,206 млн б/с, что на 259 тыс. б/с выше обязательств по соглашению ОПЕК+.

Экспертное мнение

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, рубль демонстрировал относительно нейтральную динамику в течение дня, однако после появления информации о новых санкциях усилил снижение. "Информация о новых санкциях прошла с открытия американских торгов, рубль на этом достиг минимальных значений за последние несколько дней. Доллар дорожал к большинству мировых валют в четверг, но рубль потерял больше всех именно из-за новых инициатив США", - подчеркнул Панасенко.

"Важность законопроекта о санкциях показывает динамика рубля в последние дни - с начала августа курс "доллар-рубль" вырос c 62,2 руб./$1 до 63,5 руб./$1. При этом основные продажи рубля шли со стороны зарубежных инвесторов, которых тревожат инициативы конгрессменов. К наиболее негативным последствиям могут привести санкции в отношении российского суверенного долга. На текущий момент нерезиденты владеют порядка 28% ОФЗ, и на наш взгляд, маловероятно, что законопроект поддержат Конгресс и Сенат США. Более вероятно, что этот законопроект станет очередным инструментом давления США на Россию. Если законопроект все же будет принят, зарубежные инвесторы будут спешно избавляться от российских облигаций. В этом случае под распродажи попадет и рубль. В итоге курс доллара может взлететь к 70-75 руб./$1. В моменте на панике курс доллара может подняться и до 80-90 руб./$1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Валютные курсы

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 августа на 57,68 копейки, до 63,1358 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,42 копейки, до 73,4206 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 53,11 копейки по отношению к среде и составил 63,1979 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 51,24 копейки и составил 63,2818 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 775,119 млн, из которых $1 млрд 44,969 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 730,15 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 20,18 копейки, до 73,3989 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 15,6 копейки и составил 73,486 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR582,086 млн, из которых EUR201,038 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,048 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в четверг, 2 августа, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на четыре дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 339,2 млрд рублей (при лимите 350 млрд рублей) в среднем по ставке 7,2% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 7,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. и составила 7,41% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,53% каждая.