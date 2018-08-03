Экономика

Нефть стабилизировалась после роста цен накануне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу после роста накануне и завершают в плюсе первую неделю с конца июня.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по московскому времени уменьшилась на $0,04 (0,05%) - до $73,41 за баррель. В четверг контракты подорожали на $1,06 (1,46%) - до $73,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,10 (0,15%) - до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подскочили в цене на $1,3 (1,92%) - до $68,96 за баррель.

По сообщениям СМИ, вооруженные силы Ирана готовятся начать масштабные учения в акватории Персидского залива. По данным CNN, в маневрах могут принять участие до 100 кораблей и катеров, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи. CNN отмечает, что этими маневрами Тегеран может продемонстрировать наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива.

Ранее власти США заявляли о намерении добиться ограничения экспорта иранской нефти, в ответ на что Тегеран пригрозил, что в случае введения международных ограничений на закупки нефти Иран может закрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта.

Отмечается, что через Ормузский пролив проходит около 30% всех мировых поставок нефти по морю.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказала новость, что запасы нефти на терминале в Кушинге в Оклахоме, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали до минимума с октября 2014 года, а нефтедобыча в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с.

"Сокращение запасов в Кушинге может продлиться еще две-четыре недели на фоне высокой загрузки НПЗ в пиковый летний сезон вождения", - отметил старший экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.

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Теги: нефть

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