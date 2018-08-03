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Экономика

В РЖД предупредили о возможности дефицита вагонов с осени

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" допускает возникновение дефицита грузовых вагонов осенью 2018 года, а также в следующие годы, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора РЖД Олега Белозерова профильному вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку от 5 июля.

"(Глава монополии - ИФ) прогнозирует потенциальный дефицит осенью в 20,8 тысяч полувагонов, к 2025 г. - 46 тысяч полувагонов, 9,8 тысяч платформ, 12,2 тысяч зерновозов", - приводит газета содержание документа.

Белозеров указал на одну из причин дефицита - нехватку запчастей для ремонта, в том числе, литых деталей тележек и цельнокатаных колес (ЦКК), так как вся выпускаемая продукция уходит на производство новых вагонов. "Российские железные дороги" обеспечены литьем и ЦКК самое большее на 38% от существующей потребности, пишет руководитель компании. "Как следствие - ежесуточно на инфраструктуре общего пользования простаивает не менее 15 тысяч вагонов, ожидающих ремонта", - замечает он.

По словам Белозерова, на фоне роста внутреннего спроса изготовители повысили цены на литые детали тележек на 48%, а на ЦКК - на 22% по сравнению с 2017 годом. Ситуация лишь усугубилась после повышения ЕЭК ввозных пошлин на колеса украинского "Интерпайпа" до 34,22%. Белозеров просит вице-премьера разобраться с проблемой. Источник издания, близкий к РЖД, подтвердил, что проблема с запчастями сохраняется.

"В 2017 году на таком же (сезонном - ИФ) пике не хватало вагонов под уголь для ТЭС, для щебня, соли, зерна и прочих грузов. Но участники рынка и ведомства склонялись к тому, что в 2018 году сезонного дефицита либо вообще не будет, либо он не примет угрожающего характера, так как рынок должен сбалансироваться за счет закупки нового парка и устранения технических пауз на сети "Российских железных дорог", - отмечает "Коммерсантъ".

Проблема обсуждалась 30 июня на совещании в министерстве транспорта РФ, но, по словам знакомого с ходом дискуссии собеседника газеты, конкретных решений там принято не было. Представитель Evraz от комментариев изданию отказался, в "Объединенной металлургической компании" не ответили на его звонки (на эти компании в 2013-2016 годах приходилось 97% рынка ЦКК в ЕАЭС).

По предварительным оценкам, в конце 2018 года в очереди на ремонт могут встать до 50 тысяч вагонов, которые могли бы быть задействованы в перевозках. Возможно, придется обращаться и к китайским производителям, добавил источник газеты.

Недостаточный оборот

Другой проблемой, повышающей риск дефицита, в отрасли называют замедление оборота вагонов на сети. Собеседник издания говорит как о простоях под погрузкой и выгрузкой (за что в основном отвечают отправители и получатели грузов), так и о массовых ремонтных работах на сети в пиковые месяцы - например, в августе. Другой источник "Ъ" на транспортном рынке сообщил, что резкое снижение оборота вагонов произошло из-за ремонта инфраструктуры, чемпионата мира по футболу и проблем с запчастями. Если РЖД смогут вскоре вернуться к нормальному обороту, то дефицита не будет, считает он: на сеть уже поступило 16 тысяч новых вагонов, до конца года придет в целом 35 тысяч, и этого вполне достаточно. "Но если не удастся, то и дефицит в 20 тысяч покажется оптимистичной оценкой", - уверен собеседник газеты.

Источник "Ъ" в одном из профильных ведомств сообщил, что за 2017 год прирост парка полувагонов составил 22,5 тысячи. С учетом роста погрузки, согласно финансовому плану "Российских железных дорог", спрос на новые полувагоны в 2018 году составит 34 тысячи штук, при этом, по данным министерства промышленности и торговли РФ, планируется изготовление 35 тысяч вагонов.

Но собеседник издания отмечает, что расчет баланса проводился с учетом оборота полувагона в 12,5 суток: за шесть месяцев 2018 года оборот увеличился до 13,21 суток, и для удовлетворения спроса нужно помимо выпуска новых вагонов продолжать сокращать непроизводительные операции, замедляющие оборот. Источник "Коммерсанта", знакомый со статистикой РЖД, говорит, что оборот вагона в последнее время вырос до 15 суток. Представитель монополии сообщил газете, что в среднем по 2016 году оборот составлял 15,74 суток, по 2017 году - 15,06.

"Операторы в основном работают по твердым контрактам, поэтому зачастую отправляют порожние вагоны под конкретную перевозку навстречу другим порожним вагонам, не заботясь об обратной загрузке. Также сказалось и изменение географии перевозок, и увеличение средней дальности отправок", - пояснил он. Решить проблему должна электронная торговая площадка, которая позволяет автоматически находить операторам грузовую базу для обратной загрузки, отмечают в РЖД, добавляя, что снижение порожних пробегов решит проблему локального дефицита.

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Теги: РЖД

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