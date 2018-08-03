Минфин РФ анонсировал рекордную покупку валюты на внутреннем рынке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 7 августа по 6 сентября составит рекордные 383,2 млрд рублей, сообщило ведомство.

Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 16,7 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 7 июня по 5 июля, когда на покупку валюты было направлено 379,7 млрд рублей. Однако тогда из-за календарного фактора ежедневно тратилось 19 млрд рублей, что больше запланированных теперь 16,7 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе в размере 388,3 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 5,1 млрд рублей, что обусловлено более низким объемом экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями, отмечается в сообщении Минфина.

Рубль в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем сохранил позиции к доллару и евро после объявления Минфином об увеличении объема покупки валюты. Курс доллара США составил 63,42 руб. в 12:02 (-2 копейки), евро - 73,425 руб. (-1,5 копейки).