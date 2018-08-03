Минфин США внес российский банк "Агросоюз" в санкционный список

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк "Агросоюз".

Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в денежном переводе для финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения.

В пресс-релизе Минфина США отмечается, что банк "Агросоюз" и КНДР имеют длительную историю отношений - по меньшей мере, с 2009 года.

"Агросоюз", отдавая себе отчет, открыл многочисленные банковские счета, как минимум, для трех подставных компаний Банка внешней торговли КНДР. Также Ли Чен Вон имел в России банковские счета на свое имя, как минимум, с 2016 года", - утверждают в Минфине США.

Пресс-релиз уточняет, что санкции замораживают все имущество и права на имущество банка "Агросоюз", которые находятся в юрисдикции США или американских граждан, а также запрещают американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

Московский банк "Агросоюз" по итогам первого квартала 2018 года занимал 198-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".