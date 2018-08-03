МИД РФ объяснил планы ужесточения антироссийских санкций борьбой внутри США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают преждевременным комментировать информацию о законопроекте, ужесточающем санкции против России, который инициировала группа американских сенаторов, но отмечают, что введение этих мер внутриполитическую борьбе внутри США.

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется, мы понимаем, что этот процесс, который идет в США, он тоже, к сожалению, является регулярным. Все это обосновывается не фактами, а просто какой-то, видимо, политической, внутренней конъюнктурой", - сказала в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Комментировать что-то, мне кажется, не имеет смысла, я только что прокомментировала общую тенденцию, а конкретные вещи будем комментировать по мере их поступления или появления",- подчеркнула представитель МИД РФ.

Накануне стало известно, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Москвы, чтобы "удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года".

Он подчеркнул, что речь идет об "очень болезненных" ограничительных мерах.

Проект предусматривает введение новых санкций против российских чиновников, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом".

Сенаторы предложили вводить "секторальные санкции" против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.