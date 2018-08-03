В ФНС пообещали уменьшение нагрузки на самозанятых с введением специального налогового режима

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Введение специального налогового режима для самозанятых граждан позволит уменьшить фискальную нагрузку на них, заявил журналистам замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

По его словам, называть разрабатываемый налоговый режим для самозанятых новым налогом "не верно ни по форме, ни по содержанию" – "это налоговый режим, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку".

"Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчётности. Если же законодатели примут соответствующее решение по введению налогового режима, то самозанятые граждане, при реализации товаров и услуг физическим лицам, будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности" - сказал Сатин.

Как сообщал глава ФНС Михаил Мишустин в июне на встрече с президентом Владимиром Путиным, ведомство предлагает в первом полугодии 2019 года реализовать пилотный проект по взиманию налога с самозанятых граждан и ИП (налог на профессиональный доход) в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

"Хотел бы попросить вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах так же, как мы отрабатывали пилотно внедрение онлайн-касс как раз перед началом промышленной эксплуатации в стране. Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию, и в случае вашего одобрения, чтобы всё было хорошо и технология работала, распространить это в стране для того, чтобы людям удобно было исполнять обязательства, это было необременительно, практически без сдачи какой-то специальной отчетности", - отмечал глава ФНС.

Он также сообщил, что создан проект специального мобильного приложения, которое позволит самозанятым регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и даст возможность осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов.