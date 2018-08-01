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Самозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодекса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Деятельность нянь, репетиторов и сиделок выведут из-под действия норм Трудового кодекса РФ, и их работу будет регулировать отдельный закон, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

"Предлагается внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации в части исключения деятельности самозанятых и работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства", - сообщили в пресс-службе в среду.

Законопроект находится на стадии общественного обсуждения и проходит оценку регулирующего воздействия.

В пресс-службе пояснили, что Минтруд включен в большую работу по подготовке нормативного регулирования самозанятых, которую ведет сразу несколько ведомств. Так, Минюст готовит отдельный закон, который определит статус таких работников, а Минфин разрабатывает предложения об упрощении регистрации и возможных налоговых льготах, отметил собеседник агентства.

Сейчас самозанятые - в частности, репетиторы, няни и сиделки - подпадают под действие Трудового кодекса, "однако, как правило, вышеуказанная деятельность осуществляется без соответствующего оформления отношений", и нет контроля за соблюдением трудового законодательства.

Это связано с тем, добавили в Минтруде, что наниматель фактически не может выступать работодателем - заключать и регистрировать трудовой договор, платить страховые взносы за наемного работника, оформлять ему страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) и др. Потому существующую схему предлагается изменить.

Сроки подготовки и возможного принятия пакета законопроектов в Минтруде не уточнили.

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Теги: Россия, Минтруд РФ
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