Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на два процентных пункта предлагает министерство экономического развития РФ, это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Изменение налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", - сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж, отмечается в публикации.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая принимает решения об индексации тарифов, отказались от комментариев, сославшись на то, что еще идет обсуждение этого вопроса, пишут "Известия".