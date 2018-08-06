Что случилось этой ночью: понедельник, 6 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 80 человек погибли при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии. Сотни человек пострадали.

- США начали готовиться к ужесточению санкций против Ирана. Новые ограничения введут из-за "злонамеренных действий" иранского правительства.

- Министерство экономического развития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ, чтобы у ресурсоснабжающих организаций не появились "выпадающие доходы".

- Саудовская Аравия вышлет посла Канады из-за активности канадской правозащитницы, которую сочла вмешательством во внутренние дела.