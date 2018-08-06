Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного укрепляются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно новых антироссийских санкций со стороны США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,38-63,47 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,39 руб. (+5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,29 руб. (+6,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,8 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,51 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,19 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая продолжающуюся угрозу введения новых антироссийских санкций со стороны США. В понедельник Москву посетит американский сенатор Рэнд Пол, с которым встретятся замглавы МИД РФ Сергей Рябков и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Обсудим двусторонние отношения и некоторые международные вопросы", - сказал Рябков "Интерфаксу" на прошлой неделе, анонсируя встречу.

Это - второй за лето визит американской парламентской делегации в Россию. Он пройдет на фоне внесения на рассмотрение Конгресса США законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Его авторы окрестили законопроект "адским" за беспрецедентную жесткость предлагаемых ограничительных мер.

Цены на нефть эталонных марок слабо увеличиваются в ходе торгов в понедельник после снижения в пятницу, инвесторы реагируют на данные о нефтедобывающих установках в США и слухи о сокращении добычи в Саудовской Аравии.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,29% - до $73,42 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,37% - до $68,74 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы, до 859. Показатель снизился во второй раз за последние три недели.

Между тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЕК, сократила добычу в июле до 10,3 млн баррелей в сутки с 10,49 млн б/с в июне, поскольку не смогла найти покупателей на дополнительные объемы нефти.

Тем временем нефтяной рынок пристально следит за конфликтом США и Китая во внешней торговле. На прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент США рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Ранее уже были введены пошлины в размере 25% на товары из Китая стоимостью $50 млрд в год.

Власти Китая в пятницу пригрозили ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. После этого главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в пятницу описал ответные пошлины Китая на $60 млрд товаров из США как несущественные, отметив, что китайская экономика и валюта слабеют, а сама страна все больше погружается в изоляцию.