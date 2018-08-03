Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Китай собирается ввести пошлины по ставке 25% на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в ответ на американские меры по ограничению притока китайских товаров на рынок.

Как пишет агентство Bloomberg, такой шаг Пекина может стать существенным препятствием развитию нарождающейся торговли американским СПГ на фоне рекордного роста добычи на сланцевых месторождениях.

Под угрозой могут оказаться проекты на миллиарды долларов, которые Cheniere Energy Inc., крупнейший американский экспортер СПГ, и девелопер Tellurian Inc., пытались согласовать с китайскими властями и госкорпорациями.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру подготовить план введения более высоких пошлин - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10% - на китайские товары стоимостью $200 млрд.

В пятницу министерство финансов Китая объявило, что обложит пошлинами с дифференцированными ставками товары из США на $60 млрд в год, если Вашингтон реализует этот план.

Американский СПГ в Китае

Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи. В феврале компания Cheniere Energy Inc. стала первым экспортером газа из США, подписавшим долгосрочное соглашение с Китаем: China National Petroleum Corp. (CNPC) будет закупать по 1,2 млн тонн СПГ в год до конца 2043 года.

За период с начала 2018 года до середины июня на Китай приходилось 13% экспорта СПГ через терминал Cheniere Сабин-Пасс в штате Луизиана.

Как пишет Interfax Natural Gas Daily, в первой половине 2018 года продажи импортного СПГ в Китае впервые превысили объемы поставок с китайских заводов по сжижению газа, которые сократили предложение впервые как минимум за шесть лет. При этом в целом спрос на СПГ вырос за полугодие более чем на четверть, до 10,25 млн тонн.

По данным SCI International, продажи импортного СПГ с терминалов подскочили в январе-июне на 76%, до 6,13 млн тонн, а объемы реализации с заводов упали на 11%, до 4,11 млн тонн.

В 2017 году Китай обогнал Южную Корею и занял второе место по объему закупок СПГ в мире - 38 млн тонн, что на 46% больше, чем в 2016 году.