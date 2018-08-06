Mail.ru Group продаcт BeepCar проекту BlaBlaCar

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Mail.ru Group объявила о сотрудничестве с французским сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, интернет-компания продает ему собственный проект BeepCar.

В сообщении на сайте Mail.ru Group финансовые условия сделки не раскрываются.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили "Интерфаксу", что интернет-компания в обмен на проект BeepCar не получит доли в BlaBlaCar.

Mail.ru Group запустила BeepCar в феврале 2017 года. Сервис был разработан собственной командой холдинга как конкурент BlaBlaCar, который вышел на российский рынок в 2014 году. Во II квартале 2018 года количество установок BeepCar в России превысило 5 млн.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Количество пользователей сервиса BlaBlaCar в России - более 15 млн. Совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

По оценкам сооснователя и главы BlaBlaCar Николя Бруссона, покупка BeepCar позволит французской компании "удвоить активность в России".