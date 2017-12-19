Суд в Краснодаре отменил решение о запрете доступа к сервису BlaBlaCar

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд во вторник отменил решение районного суда о запрете размещения сведений о совместных автомобильных поездках на сайте международного сервиса BlaBlaCar, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, отменено решение Тимашевского районного суда от 12 сентября, согласно которому Роскомнадзор обязан был заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.

С заявлением в суд обратилась прокуратура района, которая утверждала, что ресурс фактически предоставляет услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения, то есть способствует незаконному предпринимательству. Кроме этого, по мнению прокурора, при организации поездок отсутствует контроль за техническим состоянием автомобилей, здоровьем водителей, режимом их работы и отдыха.

Компания "Комьюто СА" (оператор сервиса BlaBlaCar в РФ) обжаловала решение суда первой инстанции в Краснодарском краевом суде. В ходе заседания апелляционной коллегии представитель прокуратуры края не поддержал позицию прокурора Тимашевского района.

Сервис BlaBlaCar был основан в 2006 году во Франции. В настоящее время, по данным российского сайта компании, его услугами пользуются более 50 млн человек в 22 странах. В России BlaBlaCar действует с 2014 года, в на интернет-платформе зарегистрированы более 12 млн человек.