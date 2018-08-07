Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии увеличилась в 4 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале выросла до 228 млрд рублей по сравнению с 81 млрд рублей в I квартале 2018 года, в I полугодии прибыль увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 309 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Аналитики прогнозировали эти показатели на уровне 199 млрд руб. и 280 млрд руб., соответственно. Точнее всех оказались прогнозы Wood&Company, которая ожидала их в размере 225 млрд руб. и 306 млрд руб.

Во II квартале 2018 года выручка составила 2,065 трлн руб. ($33,9 млрд) и увеличилась на 19,9% по отношению к уровню I квартала 2018 года, этому способствовал значительный рост цен на нефть - на 11,1% в долларовом выражении и более 20,7% в рублевом выражении, поясняет компания.

За I полугодие показатель выручки увеличился на 29,3% в долларовом выражении, что обусловлено, главным образом, благоприятной ценовой конъюнктурой.

Во II квартале 2018 года показатель EBITDA вырос в 1,5 раза по отношению к I кварталу 2018 года и составил 565 млрд руб. ($9,1 млрд). Существенный рост показателя квартал к кварталу связан с увеличением мировых цен на нефть, а также положительным эффектом временного лага в установлении экспортной пошлины. "Эффективная работа компании, положительная ценовая динамика, а также получение дополнительного дохода от участия в российских и иностранных проектах (32 млрд руб.) обеспечили рост показателя EBITDA в I полугодии 2018 года до 950 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Удельные операционные затраты во II квартале составили 192 руб. на б.н.э. ($3,1 долл. на б.н.э.) в сравнении с 185 руб. на б.н.э ($3,3 долл. на б.н.э.) в I квартале. Динамика показателя связана с сезонными особенностями осуществления разведки и добычи углеводородов. За I полугодие 2018 года увеличение удельных операционных расходов год к году (с 176 до 189 руб. на б.н.э.) обусловлено ростом тарифов на электроэнергию, а также затрат на ремонт и обслуживание скважин.

Свободный денежный поток "Роснефти" в I полугодии вырос в 2 раза, до 363 млрд руб.

Краткосрочная часть финансовых обязательств "Роснефти" сократилась за I полугодие в 2,7 раза, с $38,7 млрд до $14,5 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA c начала года снизился на 26% до 1,5x.

Капзатраты "Роснефти" в I полугодии выросла на 11%, до 452 млрд руб. Рост затрат на уровне 9% (в долл. выражении) в I полугодии 2018 года связан с развитием российских и международных проектов в рамках утвержденного плана и стратегии компании, уточняет компания.

Дивиденды

Полугодовая прибыль "Роснефти" по МСФО позволяет ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Как сообщалось, акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 год в размере 6,65 руб. на акцию. С учетом дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в 3 руб. 83 коп. на акцию суммарные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составят 10,48 руб. В целом на дивидендные выплаты компания направила 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд руб.

Акционеры "Роснефти"

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и СП суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore - QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%). В апреле стало известно, что QIA планирует приобрести 14,16% акций "Роснефти". Ранее эту долю у консорциума QIA и Glencore планировала купить частная китайская компания CEFС, однако столкнулась с проблемами: по данным китайских СМИ, председатель ее совета директоров Е Цзяньмин попал под следствие и, возможно, даже задержан. Сделка по продаже доли "Роснефти" в пользу китайской CEFC была расторгнута. В итоге катарский фонд может стать владельцем 18,93% "Роснефти". У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Пока сообщений о закрытии этой сделки не поступало.