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Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Есть обновление от 10:29

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом лидируют бумаги "АЛРОСА" на новостях о дивидендах, а бумаги "Роснефти" поднялись к историческому максимуму.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2304,62 пункта(+0,2%), индекс РТС - 1139,5 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 63,53 руб./$1 (-0,21 рубля).

Выросли акции "АЛРОСА" (+2,8%, до 98,65 руб.), Сбербанка (+1,2% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (+1%, до 423,7 рубля), "Аэрофлота" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Мечела" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%).

Набсовет "АЛРОСА" предварительно рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2018 года. В качестве выплат будет выбрана большая из величин: либо не менее 5,93 рубля на одну акцию или 70% от FCF, определяемого на основании МСФО, публикация которой запланирована на 24 августа.

Просели бумаги "РусАла" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли вслед за котировками акций технологических компаний, Nasdaq завершил подъемом пятую сессию подряд, однако торговый спор между Китаем и США продолжает негативно сказываться на настрое трейдеров.

В минувшую пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые ограничения. Власти Китая в официальных СМИ дали понять, что не отступятся от своего курса, даже если это приведет к негативным последствиям для экономики. В китайской газете Global Times была опубликована статья, где говорится о готовности страны к "длительной торговой войне" с Вашингтоном, сообщает MarketWatch.

Тем временем, продолжающийся сезон корпоративной отчетности продолжает оказывать поддержку американскому фондовому рынку. Согласно данным FactSet, прибыли 80% компаний индекса S&P 500, отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы экспертов.

В Азии во вторник также преобладает рост индексов (Япония выросла на 0,7%, Китай - на 2,8%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и нефть.

В Китае и Гонконге дорожают акции компаний, связанных со строительством железных дорог и подвижного состава. Издание China Business Journal сообщило со ссылкой на источник в госкорпорации China Railway Corp., что годовые инвестиции в строительство железных дорог в Китае могут составить 800 млрд юаней, а не 732 млрд юаней, как планировалось в марте.

Нефть пытается развить восходящий импульс на ожиданиях, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $74,17 за баррель (+0,6% и +0,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $69,32 за баррель (+0,5% и +0,8% накануне).

По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября.

Однако ряд экспертов полагают, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.

Июльское сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии, о котором много говорили на рынке последние пару сессий, вероятно, было разовым явлением. Многие инвесторы и аналитики полагают, что Россия и Саудовская Аравия компенсируют сокращение поставок из Ирана.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, во вторник возможно повышение рынка акций с возвращением к уровню 1150 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Поток сравнительно хорошей корпоративной отчетности способствует снижению волатильности на западных фондовых площадках - индекс VIX снизился до уровня, близкого к минимуму за прошедшие полгода, что может стать фактором повышения интереса инвесторов к акциям как классу активов в целом. Однако данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение периода консолидации по индексу РТС.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что акции "Роснефти" на неделе могут продолжить рост и обновить исторический максимум (425,7 рубля от 3 января 2017 года - ИФ) в свете запуска программы bayback и ожидаемой хорошей финотчетности.

"Роснефть" готова потратить $2 млрд на обратный выкуп, это около 3% от текущей капитализации. Негативной стороной является снижение количества акций в свободном обращении (есть опасения, что free float упадет ниже 10%), что негативно влияет на интерес инвесторов и рейтинги. Также выкуп сократит свободный денежный поток (ориентировочно на 8%), что теоретически может сдержать рост дивидендов. Однако выкуп акций является сигналом миноритарным акционерам, что компания заинтересована в поддержании капитализации.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, новостной фон для рубля и российских активов наполнен комментариями относительно перспектив влияния на рынок санкционной истории. Агентство Moody's накануне отметило, что РФ готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США. Более того, перспективы поднятия суверенного рейтинга до инвестиционного уровня сохраняются, но для реализации этого сценария агентство хочет увидеть продолжение следования бюджетному правилу.

Локально позитивными можно считать новости о приглашении российских сенаторов в Вашингтон (приглашение поступило со стороны американского сенатора Р.Пола) в рамках налаживания открытого канала коммуникаций между комитетами Сената США и Совета Федерации по международным делам. Вероятно, ближайший месяц с точки зрения развития санкционной истории будет отмечен обсуждением проектов, ужесточающих санкционный режим в отношении РФ (DETER act и проект Грэма/Менендеса), в банковском комитете и комитете по международным делам Сената США, и в этом контексте налаживание контактов между специализированными комитетами РФ и США может восприниматься умеренно позитивно.

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Теги: МосБиржа, РТС

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