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Экономика

Штрафы автопроизводителей за нарушение норм выбросов в ЕС оценили в 14 млрд евро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Европейские автопроизводители рискуют быть оштрафованными на общую сумму до 14 млрд евро за нарушение европейских правил, касающихся выбросов автомобилей, говорится в исследовании IHS Markit.

"Дизельный" скандал Volkswagen

Ранее аналитики Exane BNP Paribas выделили французские концерны PSA Group и Renault SA как наиболее не соответствующие европейским нормам относительно выбросов.

Данные правила вступят в силу с 2020 года, и избежать их нарушения компании могут только в случае "сейсмического сдвига" в спросе на электромобили, отмечают эксперты IHS Markit.

Отмечается, что раньше автопроизводители планировали добиться выполнения правил за счет дизельных двигателей, потребляющих примерно на 20% меньше топлива, чем бензиновые. Однако из-за скандалов с завышением показателей выбросов Volkswagen AG спрос на такие автомобили резко снизился.

Как следствие, в 2017 году средние выбросы CO2 автомобилей в Европе выросли впервые за долгие годы.

По данным IHS, в настоящее время средний показатель выбросов автомобилей в Европе составляет почти 123 г/км, что на 8 г/км выше скорректированной цели.

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Теги: ЕС

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