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Экономика

Нефть Brent выросла в цене до $72,45 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве увеличилась на $0,17 (0,24%) - до $72,45 за баррель. В среду контракты рухнули на $2,37 (3,17%) - до $72,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $66,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене на $2,23 (3,22%) - до $66,94 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов на 6 млн баррелей.

Запасы бензина в США выросли впервые с июня - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 590 тыс. баррелей, минимальными темпами с мая. Снижение запасов нефти в Кушинге продолжается 12 недель подряд.

На фоне торгового конфликта США и Китая, а также ожиданий увеличения добычи в Саудовской Аравии и России цены на нефть могут испытать определенное давление в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики нидерландского банка ABN Amro. Вместе с тем долгосрочный прогноз банка для рынка нефти позитивный ввиду ожидаемого введения санкций США против Ирана, которые затронут также поставки нефти.

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Теги: нефть, Brent
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