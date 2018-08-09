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Экономика

Цены на бензин в РФ с 31 июля по 6 августа снизились на 0,1%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России за период с 31 июля по 6 августа снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

За последние 8 недель это третье снижение на 0,1%, остальные 5 недель цены были стабильными.

Как сообщалось, правительство после резкого скачка цен на бензин в апреле-мае снизило акцизы на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая

С начала года цены на бензин выросли на 9,1%.

Цены на дизтопливо с 31 июля по 6 августа не изменились. С января дизтопливо подорожало на 9,8%.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 27 центрах субъектов РФ. Более всего цены уменьшились в Кирове, Элисте, Орле, Волгограде и Брянске - на 1,2-1,0%.

В Кургане, Чите, Хабаровске и Владимире отмечалось увеличение цен на бензин на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,59 до 47,45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,65 до 42,79 руб., марки АИ-95 - от 43,70 до 45,84 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 6 августа составила 43,27 руб. (30 июля - 43,32 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,43 руб. (41,51 руб.), АИ-95 - 44,55 руб. (44,58 руб.), АИ-98 - 49,82 руб. (также 49,82 руб.). Дизтопливо 6 августа стоило в среднем по стране 44,46 руб. (30 июля - также 44,46 руб.).

Производство бензина в России с 30 июля по 5 августа снизилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 5,5% и составило 796,9 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива упал на 8,3% - до 1 млн 482,9 тыс. тонн.

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Теги: Росстат, бензин

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