Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже в четверг утром, рубль упал к бивалютной корзине на фоне возросших санкционных рисков.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года. Евро вырос до 76,77 руб. (+64,5 копейки), на пике роста европейская валюта достигала отметки 77,1175 руб., что было максимумом с 16 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 68 копеек к уровню закрытия среды, до 70,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,95 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно падает к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил в среду Госдепартамент США. "США 6 августа 2018 года пришли к выводу, согласно акту от 1991 года об уничтожении вооружения и контроле за химическим и биологическим оружием, что российские власти использовали химическое или биологическое оружие в нарушение международных норм или же использовали летальное химическое или биологическое оружие против своих граждан", - говорится в заявлении.

В сообщении не уточняется, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США. Санкции, как ожидается, вступят в силу "примерно 22 августа", отмечает Госдеп.

Телеканал NBC сообщает со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России. Спустя три месяца после первого блока санкций, как отмечают американские СМИ, может последовать второй, более существенный, блок. Второй этап введения санкций, сообщает телеканал, будет "более болезненным". Он может быть реализован, по данным телеканала, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем, и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщил источник NBC в Госдепе.

Вместе с тем нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,19% - до $72,42 за баррель. В среду контракты рухнули на 3,17% - до $72,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,07% - до $66,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене на 3,22% - до $66,94 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов на 6 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли впервые с июня - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 590 тыс. баррелей, минимальными темпами с мая. Снижение запасов нефти в Кушинге продолжается 12 недель подряд.