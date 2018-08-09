В России

Что произошло за день: четверг, 9 августа

Доллар и евро резко подскочили на опасении санкций, участники "банды GTA" получили пожизненные сроки, а Samsung показал Galaxy Note 9

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Санкции, которые США намерены ввести в отношении России в связи с "делом Скрипалей" в Великобритании, не будут напрямую направлены против российской авиакомпании "Аэрофлот", однако могут затронуть его деятельность в США косвенно, сообщил представитель госдепартамента США. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия считает неприемлемым увязку новых рестрикций с "делом Скрипалей", но пока говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики.

- На фоне возросших санкционных рисков доллар США и евро заметно выросли сегодня утром на Московской бирже. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года. Евро вырос до 76,77 руб. (+64,5 копейки), на пике роста европейская валюта достигала отметки 77,1175 руб., что было максимумом с 16 апреля. Российский рынок акций с утра провалился к апрельским минимумам на ожиданиях санкций США, однако к вечеру справился с паникой и сделал небольшой отскок.

- Московский областной суд приговорил участников "банды GTA" к длительным срокам лишения свободы за многочисленные убийства и нападения на водителей на подмосковных трассах. Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, а Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима.

- Следователи пришли в московский офис организации "Открытая Россия". Как пояснили в СКР, обыски связаны со следственными действиями по "большому делу ЮКОСа".

- Чистый отток капитала из России в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза, до $21,5 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

- Samsung представил в Нью-Йорке новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Модель оснащена мощным аккумулятором, камерой с возможностью настройки диафрагмы и большим объемом памяти. Верхняя планка цены устройства - $1249.99, что на $100 выше максимального ценника iPhone X.

- Прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс", которая объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.

- Верховный суд РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки.

- Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Художественный руководитель театра "Практика" скончался в Москве на 61-м году жизни.

- Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов стал игроком "Локомотива". Другая связанная со спортсменом сегодняшняя новость - его на год лишили прав из-за ДТП в Краснодаре.

- Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке ритейлером "М.Видео" российского бизнеса немецкого Media Markt.

- Власти Центральноафриканской Республики обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых российских журналистов.

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