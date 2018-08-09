Российский рынок акций провалился к апрельским минимумам на ожиданиях санкций США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг провалился к апрельским минимумам по индексу РТС на ожиданиях введения США новых антироссийских санкций; лидируют в пикировании бумаги "Аэрофлота", а локомотивом падения второй день подряд выступают бумаги Сбербанка , обновившие минимум с сентября 2017 года.

К 11:00 индекс РТС упал до 1078,11 пункта (-3,2%), индекс МосБиржи - до 2270,3 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,7%.

Доллар подскочил до 66,33 руб./$1 (+0,78 рубля).

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций в отношении России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Накануне вечером также стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" , сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.

На этих новостях в лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-6,9%), ВТБ (-5,6%), Сбербанка (-4,2% и -4,7% "префы"), "Мечела" (-4,1% и -3,5% "префы"), "РусАла" (-3,8%), "Россетей" (-3,6%), "ФСК ЕЭС" (-2,9%), "Мобильных телесистем" (-2,8%), "Транснефти" (-2,8%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+6,4%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), а также бенефициары крепкого доллара - "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, сохраняющаяся угроза торговых войн (США и Китай ввели против друг друга 25%-ную пошлину на товары стоимостью $16 млрд) может привести к замедлению роста мировых экономик и, как следствие, падению спроса на сырьевые товары. Кроме того, в дополнение к "санкциями из ада" проект новых санкций США против России в связи с обвинением в использовании химического оружия ("дело Скрипалей") усиливает негатив. Тем не менее, участники рынка все больше считают, что документ в такой форме вряд ли будет одобрен.

Как отмечает руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов, текущая стратегия игроков на рынке вполне понятна: покупка акций экспортеров и продажа долговых обязательств РФ. При достижении облигациями тех же компаний-экспортеров доходностей выше 15% годовых можно ожидать дальнейшего развития ситуации в мировой политике.