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Экономика

SEC проверит правдивость твитов Маска о планах выкупа акций Tesla

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена выяснить, насколько правдивым было заявление главы Tesla Илона Маска относительно его планов выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Регулятор хочет знать, были ли у Маска фактические основания для подобных заявлений, а также понять, почему столь важная информация была распространена им через Twitter.

В минувший вторник Маск написал в твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, отметив, что "финансирование обеспечено".

Исходя из этой цены, капитализация Tesla составит $72 млрд, и выкуп компании с помощью заемных средств (leveraged buyout, LBO) станет рекордной по объему подобной сделкой.

Запрос, поступивший Tesla от SEC, позволяет предположить, что в отношении компании может быть начато расследование, если регулятор заподозрит Маска в попытке ввести инвесторов в заблуждение.

В миреМаск собрался выкупить TeslaМаск собрался выкупить TeslaЧитать подробнее

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий.

Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

Акции Tesla взлетели в цене на 11%, до $379,57 по итогам торгов во вторник, а в среду их стоимость опустилась на 2,4%, до $370,34.

Незадолго до закрытия торгов во вторник на сайте Tesla был опубликован текст обращения Маска к сотрудникам компании с подтверждением его намерения сделать Tesla частной. При этом Маск отметил, что еще не принял окончательного решения относительно выкупа акций.

По его словам, переход Tesla в частные руки позволит избежать "диких колебаний цены акций, являющееся ключевым отвлекающим фактором для всех, кто работает в компании", а также "сведет на нет" стимулы для игры на понижение стоимости акций.

В соответствии с планами Маска, Tesla создаст специальный фонд, который позволит нынешним инвесторам сохранить за собой акции компании. Этот необычный маневр позволит акционерам покупать и продавать бумаги компании каждые шесть месяцев, говорится в его обращении к сотрудникам.

Неясно, каким образом, будет работать такой фонд. Неизвестно также, с какими последствиями столкнется Tesla с точки зрения налогов, пишет WSJ, отмечая, что обычно компании прописывают детали столь сложных сделок в исчерпывающих документах, а не в твиттере.

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Теги: Илон Маск, Tesla, SEC

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