Маск собрался выкупить Tesla

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в твиттере.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ИФ). Финансирование обеспечено", - сообщил он.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

При такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 млрд долларов, отмечает Associated Press. По оценке портала Axios, эта сумма может составить $85 млрд, включая долг. Впрочем, Маску не придется столько платить, поскольку ему уже принадлежит около 20% Tesla.

Единственным препятствием для Маска, по его же собственным словам, может стать получение одобрения от акционеров. Он написал, что у них есть два пути - продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд. Маск выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.

Объявление Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями Tesla и возобновила ее после того, как Маск опубликовал некоторые разъяснения. У некоторых даже закралось подозрение, что публикация - шутка, подобная твиту от 1 апреля, когда Маск сообщил о банкротстве Tesla, а цена в $420 - отсылка к сленговому обозначению курения марихуаны.

На момент закрытия бирж акции компании выросли на 11%, до $379,57.