Помощник президента РФ Белоусов предложил повысить налоги для металлургов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель", АК "АЛРОСА" и "СИБУР".

Пока непонятно, в какой стадии находится процесс одобрения этой меры, отмечает агентство.

"Норникель" в 2017 году выплатил более $1 млрд налогов, в т.ч. $791 млн по налогу на прибыль и $221 млн - НДПИ. Вслед за отменой экспортной пошлины на платиноиды в конце 2016 году Минфин изменил механизм налогообложения добычи многокомпонентных руд, которые разрабатывает "Норникель". В итоге налоговая нагрузка "Норникеля" в прошлом году выросла на $100 млн.

Налоги "АЛРОСА" в бюджеты всех уровней в 2017 году составили 66 млрд рублей. Компания является бюджетообразующей для Якутии, которой в прошлом году перечислила около 49 млрд рублей.