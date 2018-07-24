Дума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Поправки были внесены в Налоговый кодекс (НК) РФ и в закон "О таможенном тарифе".

Экспортная пошлина и НДПИ

Принятые поправки предполагают постепенное уменьшение экспортной пошлины на нефть вплоть до ее обнуления за шесть лет, с 2019 года до 2024 года. Для обеспечения постепенного обнуления пошлины на нефть вводится специальный корректирующий коэффициент, который будет уменьшаться год от года в течение шести лет. Так, в 2019 году предельные ставки пошлины (выше которых не может быть установлена пошлина, рассчитываемая по формулам правительства) предлагается умножать на корректирующий коэффициент 0,833, в 2020 году - 0,667, в 2021 году - 0,5, в 2022 году - 0,333, в 2023 году - 0,167, в 2024 году - 0. Таким образом, с 2024 года экспортная пошлина на нефть в РФ будет отменена.

Одновременно будет продолжено плановое постепенное повышение НДПИ. Для этого еще в 2017 году в одну из формул, лежащих в основе расчета НДПИ, был введен повышающий коэффициент, который плавно повышался в 2017-2021 годах. Одобренные Госдумой в третьем чтении поправки сохраняют все ранее принятые размеры повышающих коэффициентов, однако увеличивают срок их действия на год - до конца 2021 года. Так, в 2018 году он достигает 357, в 2019-2021 годах - 428. С 2022 года этот повышающий коэффициент будет равен нулю.

Каким будет НДПИ на нефть после 2021 года, Минфин и Минэнерго пока ведут споры. Повышающие коэффициенты вводились в 2015 году для наполнения бюджета. Тогда правительство обещало нефтяным компаниям, что это будет временная мера.

Все льготы по экспортной пошлине на нефть, которые получали нефтяные компании, будут зеркально трансформированы в НДПИ, следует из законопроекта.

Пошлина на нефтепродукты при форс-мажоре

Отказываться до конца от механизма заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты правительство не намерено. В законе предусмотрена возможность экстренного введения повышенной ставки пошлины на топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%. Ее размер составляет 60% от повышенной ставки экспортной пошлины на нефть, которая, в свою очередь, равна не 30% как принято на 2018 год, а 45%. Как пояснил ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, по сути, такая ставка пошлины на нефтепродукты равна 90% от принятой на 2018 год ставки пошлины на нефть.

Акциз на нефть с учетом логистики НПЗ

Система обнуления экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении НПДИ может привести к риску роста внутренних цен на нефтепродукты на уровне мировых. Кроме того, ситуация ухудшается наличием акциза на нефтепродукты, которые уплачивают НПЗ. Акцизы на нефтепродукты идут в бюджет РФ для наполнения дорожных фондов.

Несмотря на риски роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, поправки сохраняют рост акцизов на топливо. В 2019 году акцизы на бензин должны вырасти с нынешних 8,2 тыс. рублей за тонну до 12,3 тыс. рублей на тонну, в 2020 году - до 12,75 тыс. руб./т, в 2021 году - до 13,26 тыс. руб./т. Акцизы на дизельное топливо должны вырасти с нынешних 5,67 тыс. руб./т до 8,54 тыс. руб./т в 2019 году, затем до 8,83 тыс. руб./т в 2020 году и до 9,19 тыс. руб./т в 2021 году.

Чтобы избежать резкого роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, поправки предполагают введение принципиально нового для нефтяной отрасли РФ механизма - акциза на нефть с так называемой демпфирующей составляющей. Он будет выплачиваться компаниям, перерабатывающим нефть на российских НПЗ, в том случае, если мировые цены на нефтепродукты превышают стоимость топлива на внутреннем рынке. Этот механизм позволит компаниям компенсировать рост выплат по акцизам на нефтепродукты с 2019 года, избежать резких колебаний цен на внутреннем рынке вслед за мировыми и сделать поставки топлива на внутренний рынок такими же привлекательными, как и на экспорт.

Акциз на нефть вводится для НПЗ, имеющих свидетельство о регистрации, или для компаний, перерабатывающих нефть по давальческой схеме. Акциз на нефть рассчитывается по формуле в зависимости от цен на нефть, объемов переработки нефти и производства разных видов нефтепродуктов, курса рубля и логистического коэффициента в зависимости от удаленности НПЗ.

Логистический коэффициент вводится в формулу расчета непосредственно акциза на нефть. Всего было выделено шесть региональных групп, к которым будет применяться данный коэффициент. НПЗ, подпадающие под логистические коэффициенты, удалены от рынков сбыта, в первую очередь, экспортных, и не могут в случае необходимости быстро компенсировать выпадающие объемы производства за счет других НПЗ.

Самый большой логистический коэффициент в размере 1,5 будет применяться к НПЗ, расположенным в Хакасии и в Красноярском крае. В эту группу попадает Ачинский НПЗ "Роснефти" .

Коэффициент 1,4 будет применяться к перерабатывающим мощностям в Туве и Иркутской области. В эту группу попадает Ангарский НПЗ "Роснефти".

Коэффициент 1,3 распространяется на НПЗ в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, в республике Коми, в Якутии и Бурятии. Этот коэффициент может получить Ухтинский НПЗ "ЛУКОЙЛа" .

Коэффициент 1,1 применяется к НПЗ в Тюменской, Новосибирской и Томской областях, а также в Забайкальском крае. Этот коэффициент может быть применен к нефти, перерабатываемой на Антипинском НПЗ компании "Новый поток" и Коченевском НПЗ компании "ВПК-Ойл". Проектная мощность последнего заявлена в объеме 1 млн тонн, а текущая переработка - в размере 600 тысяч тонн.

Коэффициент 1,05 будет применяться к заводам, расположенным в Омской области, Алтайском крае и республике Алтай. Под его действие подпадает Омский НПЗ "Газпром нефти" .

В отношении остальных регионов России будет применяться коэффициент 1.

Демпфирующий коэффициент в акцизе на нефть

В формулу возврата акциза на нефть нефтеперерабатывающим компаниям вводится демпфирующий коэффициент. Он рассчитывается как разница цен экспортной альтернативы и цен на внутреннем рынке. При этом цена экспортной альтернативы рассчитывается по формуле в зависимости от цен на бензин и дизельное топливо на роттердамском рынке, затрат на транспортировку, размера экспортной пошлины и акциза на нефтепродукты, курса рубля и налога на добавленную стоимость. А внутренняя цена на бензин и дизельное топливо устанавливается нормативно. Согласно законопроекту, средняя оптовая цена на бензин Аи-92 принимается равной 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году, 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо устанавливается в размере 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за тонну в 2020 году, 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году.

Если внутренние оптовые цены на бензин и дизельное топливо отклоняются от установленных в законопроекте цен на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется. Такой подход позволит компаниям компенсировать со следующего года до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты.

Свидетельство о регистрации НПЗ

Получать возвратный акциз на нефть могут только нефтеперерабатывающие компании, имеющие свидетельство о регистрации. Закон подробно прописывает, какие компании имеют право на получение данной регистрации.

Свидетельство о регистрации могут получить компании, имеющие в собственности НПЗ, перерабатывающие собственную нефть или нефть по давальческой схеме. Право получить такую регистрацию имеют нефтеперерабатывающие компании, подпавшие на 1 января 2018 года под санкции, либо нефтеперерабатывающие компании, производящие из нефти 10% бензина класса 5 и продающие его на внутреннем рынке в объеме не менее 5 тыс. тонн.

Кроме того, регистрацию могут получить компании, перерабатывающие более 600 тыс. тонн нефти и заключившие с государством до 1 июня 2019 года соглашение о модернизации НПЗ при условии, что данное соглашение является действующим и сроки, указанные в нем, не срываются. При этом компания, заключившая с государством соглашение о модернизации, либо обязана в итоге выйти на производство из нефти не менее 10% бензина класса 5, либо должна инвестировать в ремонт НПЗ в период с 2016 года по 2024 год не менее 60 млрд рублей.

Кроме того, акциз на нефть может быть обнулен для компаний, которые не смогли произвести из общего объема перерабатываемой нефти более 75% всех видов нефтепродуктов, включая бензин, кокс, мазут, битум и так далее.

Как пояснил ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, по расчетам Минэнерго, в конечном итоге, под систему возвратных акцизов нефть могут не подпасть небольшие НПЗ с общим объемом нефтепереработки в 15-17 млн тонн. Некоторые из этих НПЗ могут, в конечном итоге, закрыться.

"В первый год работы влияние "налогового маневра" на нефтеперерабатывающий сектор будет минимальным. Необходимо, чтобы прошло два-три года, чтобы мы увидели реальный эффект от налогового маневра на сектор нефтепереработки и объемы переработки нефти", - сказал он тогда.