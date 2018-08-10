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Рабочие калужского завода Volkswagen прекратили итальянскую забастовку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники логистики сборочного производства ООО "Фольксваген Груп Рус" в Калуге прекратили итальянскую забастовку после переговоров с руководством завода, сообщил "Интерфаксу" активист профсоюза "МПРА-Калуга" Дмитрий Трудовой.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 6 августа, сотрудники логистики сборочного производства начали итальянскую забастовку. Они снизили скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Так рабочие протестовали против планируемого вывода их рабочих мест на аутсорсинг.

Как сообщается в пятницу в официальной группе "МПРА-Калуга" в соцсетях, в ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что работодатель будет консультироваться с профсоюзами о целесообразности вывода рабочих мест на аутсорсинг и предоставлении работникам дополнительных гарантий. Руководство завода будет информировать профсоюзы и согласовывать с ними вопросы изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест на аутсорсинг.

"У профсоюзов будет запрашиваться мотивированное мнение. При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который дает работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки", - говорится в сообщении.

Ранее директор по внешним и внутренним коммуникациям "Фольксваген Груп Рус" Наталья Костюкович отмечала, что акция рабочих не помешала заводу работать в нормальном режиме, заказанные автомобили клиенты должны получить в срок.

Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. На заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год. За 2017 год на заводе было выпущено 118,5 тыс. автомобилей.

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