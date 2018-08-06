Рабочие калужского завода Volkswagen начали "итальянскую" забастовку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники логистики сборочного производства ООО "Фольксваген Груп Рус" в Калуге начали с понедельника "итальянскую" забастовку, сообщает профсоюз "МПРА-Калуга" в своей официальной группе в соцсетях.

Сотрудники снизили скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Так они протестуют против планируемого вывода их рабочих мест на аутсорсинг.

"Для предотвращения эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам: гарантии сохранения рабочих мест и гарантии сохранения заработной платы", - говорится в обращении, которое рабочие направили руководству предприятия.

Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. На заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год. За 2017 год на заводе было выпущено 118,5 тыс. автомобилей.

"Итальянская" забастовка - протестные действия, при которых сотрудники работают строго в соответствии с законодательством и нормативными актами своего предприятия, не отступая от норм и обязательств. Пунктуальное соблюдение регламента приводит к замедлению работ и снижению производительности труда, в некоторых случаях доходит до остановки производства. Поскольку участники итальянской забастовки действуют в соответствии с законом, привлечь их к ответственности по какой-либо статье трудового законодательства проблематично.

Термин вошел в обиход в связи с борьбой итальянских железнодорожников против попыток правительства лишить их права забастовки.