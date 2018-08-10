Минфин РФ опроверг приостановку кредитования Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии, заявив о подготовке документов для нового финансового кредита и очередных траншей кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР", - отмечается в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

В 2016 году совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении Белоруссии финкредита на $2 млрд в составе семи траншей в 2016-2018 годах. Минск получил пять траншей на $1,6 млрд. Два транша по $200 млн пока не предоставлены.

Также Белоруссия ранее инициировала переговоры с РФ о предоставлении очередного госкредита на сумму до $1 млрд для рефинансирования ранее привлеченных в России средств, объем которых составляет около $6,3 млрд (более 38% общего объема внешнего госдолга Белоруссии).