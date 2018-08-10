Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере, следует из решения ВТО и комментария Минэкономразвития России.

Не удалось оспорить главный принцип "Третьего энергопакета" - unbundling, требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа. Впрочем, все эти нормы Евросоюз уже успешно реализовал на практике, добившись продажи "Газпромом" долей в сетевых компаниях или отказом от влияния на них. Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

Российской стороне удалось добиться признания неправомерными применявшиеся ограничения Еврокомиссии на мощности газопровода OPAL (один из сухопутных отводов от "Северного потока"). Этот вопрос был урегулирован на уровне "Газпрома" и Еврокомиссии год назад.

Также Третейская группа признала неправомерными дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Были признаны неправомерными преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации.

Исход для России - положительный

Решение Третейской группы по спору России с ЕС при Всемирной торговой организации способно улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта, и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке. Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен", - полагают эксперты Минэкономразвития России.

В пресс-релизе ведомства говорится, что это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза, как в законодательстве ЕС, так и в законодательстве отдельных его стран - членов.

"Решение Третейской группы создает предпосылки для выравнивания конкурентных условий для текущих и будущих российских проектов в Европе. С учетом выводов Третейской группы мы вправе рассчитывать на то, что в отношении будущих проектов "Газпрома" на территории ЕС будет применяться недискриминационный режим", - надеется российская сторона.

В ближайшее время сторонам предстоит договориться о дальнейших шагах в данном споре. В соответствии с правилами ВТО, доклад Третейской группы должен быть утвержден Органом по разрешению споров ВТО не позднее 60 дней с даты его официального опубликования, т.е., не позднее 9 октября 2018 года.