"Газпром" удовлетворен, что ВТО указала ЕС на нарушения в "Третьем энергопакете"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" ожидает, что вслед за решением ВТО по спору РФ с ЕС о положениях "Третьего энергопакета" в газовой сфере европейский союз устранит выявленные нарушения, говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

"ПАО "Газпром" всегда выступало за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части, касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом", - говориться в сообщении.

В пятницу опубликован доклад Третейской группы Всемирной торговой организации, в рамках которого вынесено решение по спору Российской Федерации против Европейского союза и его государств-членов о правомерности отдельных мер энергетической политики ЕС, инициированному Россией 30 апреля 2014 года.

Из общего количества заявленных РФ требований Третейской группой признаны не соответствующими нормам ВТО следующие меры: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере, следует из решения ВТО и комментария Минэкономразвития России.

Между тем, как отмечалось ранее, не удалось оспорить главный принцип Третьего энергопакета - unbundling, требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа.

Впрочем, все эти нормы Евросоюз уже успешно реализовал на практике, добившись продажи "Газпромом" долей в сетевых компаниях или отказом от влияния на них. Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).